🎥 Heerlijke beelden van Mathieu van der Poel en Wout van Aert net na de finish van de Ronde van Vlaanderen: "Ik denk dat jij wint"

De Ronde van Vlaanderen werd een echt spektakel. Mathieu van der Poel en Wout van Aert maakten er een heerlijk duel van en uiteindelijk ging de Nederlander met de overwinning aan de haal.

Het was echter lang niet duidelijk wie effectief had gewonnen. Ook in de sprint waren de twee renners aan elkaar gewaagd. Na de finish heeft Patrick Brunt kunnen hoe vastleggen hoe van der Poel tegen van Aert zegt dat hij denkt dat de Belg heeft gewonnen.

"Ik denk dat jij wint", zei van der Poel, waarop van Aert de vraag stelt "zeker?". Uiteindelijk was de zege toch voor de Nederlander. Brunt zette de mooie beelden op Instagram.