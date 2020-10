Almeida schittert nu zelf in plaats van Evenepoel te helpen: "Kan de nummer 1 zijn, maar heb niet gevoel dat dat moet"

Op een rustdag in een grote ronde spreekt traditioneel de leider de pers toe en dus deed João Almeida ook opnieuw zijn zegje. De huidige roze trui mikt voorlopig vooral op het podium. Na de Giro zal moeten blijken hoezeer zijn status binnen de ploeg veranderd is.

Almeida had eerder al aangegeven niet hij wellicht de Giro niet zal winnen. "Ik zal er pas in geloven als ik aan de laatste tijdrit in het roos begin", aldus de Portugees. Het podium dan maar? "De top drie is mogelijk als ik regelmatig genoeg blijf. Maar ik heb nog nooit een koers van drie weken gereden. Als ik een slechte dag heb, kan ik er niet veel aan doen. We zulllen het ontdekken."

MENTALE RUST

In hoeverre had hij deze rustdag nodig? "Ik voelde me gisteren nog goed. Ik reed mijn beste veertig minuten ooit. Een rustdag is altijd welkom. Het geeft je ook mentaal rust." Almeida rijdt nu al bijna twee weken in het roos, terwijl hij eigenlijk meesterknecht voor Evenepoel moest zijn, als die laatste niet gevallen was. "In een normaal seizoen had ik de Vuelta gereden in plaats van de Giro. Ik ben hier omdat we bij vele valpartijen betrokken zijn."

De vraag is natuurlijk: wat betekent dat voor de toekomst? Gaat Almeida vaker het kopmanschap opeisen? "In de toekomst kan ik ook nog helper zijn. Ik ben nog jong en heb nog veel te leren. Als ik de benen heb, kan ik in sommige wedstrijden de nummer 1 zijn in het team. Maar ik heb niet het gevoel dat ik dat moet zijn."