Ex-winnaar Nokere Koerse heeft het coronavirus opgelopen en mist zo Brugge-De Panne

Er mag een streep door de naam van één van de kanshebbers op een goede uitslag in Brugge-De Panne. De eendagskoers van komende woensdag kan niet op de aanwezigheid rekenen van Nacer Bouhanni. De Franse sprinter heeft immers Covid-19.

In de aanloop naar de wedstrijd moeten alle deelnemende renners zich laten testen op het coronavirus. De testuitslag van Bouhanni heeft onthuld dat hij het coronavirus opgelopen heeft. Dat bevestigt zijn ploeg Arkéa-Samsic.

De Franse formatie heeft op basis daarvan besloten Bouhanni niet te laten starten in Brugge-De Panne. Bouhanni eindigde vorig jaar nog vierde in diezelfde wedstrijd en stond bijvoorbeeld ook al enkele keren op het podium van de Brussels Cycling Classic. In 2017 won hij Nokere Koerse.