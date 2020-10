Jumbo-Visma start met vrouwenploeg: Marianne Vos één van de grootste namen, ook Belgische renster trekt naar de ploeg

Jumbo-Visma liet dit seizoen al indrukwekkende dingen zien en vanaf volgend seizoen gaan ze dat ook proberen tonen in het vrouwenwielrennen. Ze zullen namelijk met een vrouwelijke wielerploeg starten.

Met Marianne Vos haalt Jumbo-Visma meteen ook een sterke renster binnen. Met Julie van de Velde zal er ook een Belgische renster voor Jumbo-Visma rijden. Vos gaf al een reactie op de officiële website van Jumbo Visma: "Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van deze ploeg. Ik kijk ernaar uit om er samen aan te starten."

