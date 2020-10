Michel Wuyts was onder de indruk van de Ronde van Vlaanderen: "Het was de mooiste editie van de voorbije 10 jaar"

De Ronde van Vlaanderen werd een echt spektakel. Wout van Aert en Mathieu van der Poel moesten het onder elkaar uitvechten in de finale en de winst was uiteindelijk voor de Nederlander. Michel Wuyts was onder de indruk.

Michel Wuyts zag een zeer mooie Ronde van Vlaanderen. "Het was de beste editie van de voorbije 10 jaar. Van alle edities waar ik commentator was, behoort deze Ronde zelfs tot de top 3", vertelde Wuyts bij Sporza. De wielercommentator zag ook een straf duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. "Het is jammer dat er een winnaar moest zijn. Van Aert had misschien kunnen winnen als hij iets vroeger had aangezet, maar na de wedstrijd is het gemakkelijk praten."