Michel Wuyts ziet van Aert en van der Poel nog jaren tegen elkaar strijden: "De nieuwe Merckx tegen De Vlaeminck"

Het was een zinderende finale tussen misschien wel de twee meest populaire renners van dit moment. Een droomfinale, die gewonnen werd door Mathieu van der Poel.

De strijd tussen van Aert en van der Poel is al langere tijd aan de gang. Van bij de jeugd vechten de twee al nek aan nek om de overwinning. Na het veldrijden, domineren de twee nu ook het wielrennen en Michel Wuyts gelooft dat we nog lang zullen genieten van de strijd tussen de twee.

"Deze twee heren tillen zichzelf ver boven het veldrijden uit. Zo hoog dat ze zelfs excelleren in het eendags- en het rondewerk op de weg. Bovendien zijn het jongens die alle klassiekers aankunnen, zoals Merckx en De Vlaeminck vroeger: van Sanremo tot Vlaanderen, Roubaix en Luik. Dat hebben we de voorbije 15-20 jaar niet gezien", vertelt Wuyts aan Sporza.

De strijd tussen de twee is ook niet nieuw. "Ze gaan al sinds 2012 met elkaar in de clinch. Op het WK bij de junioren dat jaar leek een jonge Van Aert op weg naar de titel, maar Van der Poel reed er nog naartoe en walste er overheen. Toen zei Adrie van der Poel al tegen mij: "Zie je wel dat je te vroeg was met jouw Van Aert?" Die strijd is er nog steeds. Ook omdat Van Aert afgelopen zomer Van der Poel heeft voorbijgestoken op de weg."