Motard is aangedaan na valpartij Julian Alaphilippe: "Ik voel mij schuldig, maar kan er helemaal niets aan doen"

De valpartij van Julian Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen was een sleutelmoment in de wedstrijd. De wereldkampioen reed tegen een motard en het was de motard die na de Ronde van Vlaanderen heel wat negatieve dingen over zich heen kreeg. Hij is aangedaan door wat er is gebeurd.

Eddy Lissens, de man die op de motor zat, vertelde dat het een onglukkig moment was. Hij gaf meer uitleg bij Het Laatste Nieuws over wat er is gebeurd. "Toen de voorsprong van de drie koplopers groot genoeg werd, wilden we ons laten uitzakken. De mensen van de tv deden het langs links en wij langs rechts. De mensen die zeggen dat het langs de andere kant moest, hebben nog nooit zelf in een wielerwedstrijd gereden. Het was gewoon ongelukkig." Lissens kreeg daarna wel heel wat verwijten te verwerken op sociale media. "Ik voel mij schuldig, maar ik kan er helemaal niets aan doen. Alaphilippe had dan ook nog eens de kans om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Ik heb al met iemand van het team gesproken en hopelijk komt alles snel goed met Alaphilippe", aldus de motard.