Opmerkelijke stoelendans: ploeg van Van Aert in zee met Cervélo, Sunweb met cosponsor van ander team

Een aantal opmerkelijke mededelingen zijn deze namiddag binnengelopen. Wout van Aert zal volgend jaar op een andere fiets rijden. Dat is ook het geval voor de renners van Sunweb en Mitchelton. Een stoelendans der fietsleveranciers als het ware.

Bij Jumbo-Visma rijden ze momenteel op de appelblauwzeegroene fietsen van Bianchi. Dat zal volgend jaar niet meer zo zijn. Jumbo-Visma heeft immers een overeenkomst gesloten met fietsenfabrikant Cervélo. De ploeg looft Cervélo, dat voor meerdere jaren de fietsen zal leveren, als een innovatief en vooruitstrevend merk.

OOK MITCHELTON MET NIEUWE FIETSEN

Wat moeten ze dan doen bij Bianchi? Dat kan met zijn fietsen terecht bij GreenEdge Cycling, oftewel het Australische team Mitchelton. Dat heet voorlopig Mitchelton-Scott, maar de negen jaar durende samenwerking met de cosponsor loopt ten einde. Het zal vanaf 2021 dus Bianchi zijn dat de fietsen levert voor deze ploeg.

De Scott-fietsen zullen volgend jaar echter nog altijd in het peloton te zien zijn, want het Zwitserse merk gaat dan weer een nieuwe partnership aan met Sunweb. Bij Sunweb geven ze aan over een gelijkaardig DNA als Scott te beschikken, wat zou moeten leidden tot een vruchtbare samenwerking.