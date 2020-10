Patrick Lefevere geeft meer uitleg over mogelijke terugkeer Mark Cavendish: "Mijn hart zegt ja, maar mijn verstand zegt nee"

Blijft Mark Cavendish dan toch in het peloton? Patrick Lefevere zou er namelijk aan denken om hem binnen te halen bij Deceuninck-Quick-Step. Een definitieve beslissing is er echter nog niet genomen.

Er is nog niets zeker, want Patrick Lefevere is het voorlopig enkel aan het overwegen. Hij vertelde het in zijn column in Het Nieuwsblad. "Hij zou graag terugkeren, maar ik ben aan het bekijken wat hij nog sportief en voor de jonge renners kan betekenen", aldus Lefevere.

De baas van Deceuninck–Quick-Step zal pas beslissen als hij een gesprek heeft gehad met de Brit zelf. "Cavendish verdient respect, maar ik kan nog geen definitieve beslissing maken. Momenteel zegt mijn hart ja, maar mijn verstand nee."