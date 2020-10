Tom Dumoulin start met ambitie in de Vuelta: "Als ik in de eerste week de beste van de ploeg ben, wordt er voor mij gereden"

Een nieuwe grote ronde, een nieuwe kans voor Jumbo-Visma. In de Tour moest Roglic net zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar, maar in Vuelta is hij er opnieuw bij. Hij start samen met Tom Dumoulin als kopman.

Bij Jumbo-Visma gaan ze in de Vuelta opnieuw volop voor de eindoverwinning. Daarbij rekenen ze op Tim Dumoulin en Primoz Roglic. In een interview bij NOS vertelde Dumoulin dat ze de eerste week zullen afwachten om te bepalen wie de kopman zal zijn. "Als ik in de eerste week de beste van de ploeg ben, zal er voor mij gereden worden. Als Roglic de beste is in de eerste week, wordt er voor hem gereden. Als we nu met een paar renners bij elkaar kunnen we blijven staan, kunnen we echt koers maken en moeten we niet alleen controleren", aldus Dumoulin.