Verkorte Vuelta dit jaar? "Madrid halen wordt moeilijk"

Volgende week dinsdag gaat ook de Vuelta van start, maar of er in Spanje de eindmeet gehaald zal worden, is nog maar de vraag.

Door corona heeft Spanje te kampen met verschillende rode zones. Zo is bijvoorbeeld Navarra, waar de eerste week wordt doorgebracht, een rode zone. Of de renners het einde van de Vuelta zullen halen, daar twijfelt Nicolas Van Looy aan.

"Het parcours van de eerste week ligt momenteel uitsluitend in een rode zone. Vooral in de regio Navarra, waar de 2e en 3e etappe plaatsvinden, is de coronasituatie op dit moment verschrikkelijk. Het zou me trouwens verbazen dat het Vuelta-peloton de slotrit in Madrid haalt, want de hoofdstad is momenteel in lockdown."

Naast corona zou ook het weer spelbreker kunnen zijn. "De Ronde van Spanje speelt zich dit jaar in het noorden af en het is daar momenteel koud met regen en sneeuw. Ik denk dat er ook etappes zullen geannuleerd worden door de weersomstandigheden."

"De Tourmalet is bijvoorbeeld ondergesneeuwd. Normaal gezien moeten de renners daar in 6e etappe boven aankomen. Maar dat zie ik nooit gebeuren. Vanaf 800 à 1.000 meter ligt er sneeuw in het gebergte in het noorden van Spanje. Het zou wel eens kunnen gebeuren dat de slotklim in bepaalde etappes geschrapt zal worden."