Vincenzo Nibali heeft heel wat tijd verloren in de 15de etappe van de Giro: "Team Sunweb legde een zeer strak tempo op"

Vincenzo Nibali wordt gezien als één van de favorieten voor eindwinst in de Giro, maar de Italiaan heeft dit weekend een tik gekregen. In de tijdrit moest hij al tijd prijsgeven en ook in de bergetappe van zondag waren Kelderman en João Almeida te sterk voor Nibali.

Vincenzo Nibali kende een moeilijk weekend. Voor zaterdag viel de schade nog mee, maar nu staat de Italiaanse kopman van Trek-Segafredo op een zevende plaats op 3 minuten en 29 seconden van João Almeida. Nibali staat ook al op 3 minuten en 14 seconden van Kelderman. Na de etappe van zondag gaf Nibali meer uitleg. "Het was een zware etappe. Team Sunweb legde een enorm strak tempo op. Voor mij en enkele andere renners was het moeilijk om op die snelheid te blijven rijden", staat te lezen bij CyclingNews.