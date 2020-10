Vuelta is nog niet begonnen, maar eerste positieve coronatest is al een feit: renner bij Cofidis wordt vervangen

Vanaf morgen staat de Vuelta op het programma, maar ook daar heeft het coronavirus al toegeslagen. Bij Cofidis hebben ze namelijk een renner uit hun selectie moeten halen, want Jesus Herrada is besmet met het virus.

De test werd op woensdag afgenomen en Cofidis heeft het nieuws zelf officieel bekendgemaakt. De 30-jarige Spanjaard zal vervangen worden door de 29-jarige Natnael Berhane.

Jésus Herrada will not be able to take the start of @lavuelta.



The PCR test carried out on Wednesday revealed the presence of Sras-coV even though Jesus is asymptomatic.



Respecting UCI health protocols and Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20, the team decided to replace @jesushl90 with @Natnaelb2.