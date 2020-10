Boonen pleit motard vrij voor aanrijding met Alaphilippe en vond reactie Evenepoel 'niet aan de orde'

De valpartij van Julian Alaphilippe was het moment uit de Ronde van Vlaanderen dat het meeste stof deed opwaaien. Daarom komt Tom Boonen er nog eens op terug. De drievoudig winnaar van de Ronde is van mening dat de betrokken motard niets fout deed.

"Die mens kan daar helemaal niets aan doen", zegt Tom Boonen in de webcast 'In Het Wiel'. "Het enige waar je over kunt discussiëren is het feit dat die motards ofwel sneller hadden moeten rijden, ofwel hadden moeten stoppen. Renners rijden er áltijd naar toe. Ze zoeken die slipstream op en dan rijden ze even 1-2 kilometer per uur sneller. Gratis. Iedereen doet dat."

Het was gewoon een stom accident

Dan mag er niets mis gaan. "Julian was even aan het praten, en dat in combinatie met het manoeuvre van Wout - wat trouwens iedereen doet, daar is niets verkeerd mee - zorgde ervoor dat hij viel. Het was gewoon een stom accident met een superervaren motard, die wij allemaal kennen in het peloton als een van de betere motards met een hart voor de renners."

Vrijwel meteen na de valpartij had Remco Evenepoel het op Twitter over een 'motard de merde'. "Het is de jeugd die spreekt. Dat is op dat moment niet aan de orde. Je moet daar niet over oordelen, niemand doet dat met opzet. Het is gewoon absoluut zonde dat het gebeurd is."