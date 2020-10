Coronavirus al voor tweede maal vastgesteld bij Fernando Gaviria

Fernando Gaviria weet als geen ander hoe schadelijk het coronavirus zal zijn. In maart kreeg de Colombiaan er al eens mee te maken. Zeven maanden later heeft het virus hem opnieuw te pakken. Gaviria begint dus aan een nieuwe herstelperiode.

Meer dan een half jaar geleden brak het coronavirus voor het eerst door in het wielerpeloton, tijdens de UAE Tour. Eén van de eerste slachtoffers was Fernando Gaviria. Terwijl andere renners alweer naar huis waren nadat de koers was stopgezet, moest hij nog herstellen in het ziekenhuis.

De sprinter had er dus wat meer tijd voor nodig, maar geraakte wel van het coronavirus af en werd genezen verklaard. Tijdens de Giro is het virus weer in het peloton geslopen. Met Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott trokken al twee voltallige ploegen zich terug na een positieve test.

EEN RENNER EN EEN STAFLID BESMET

Maandag was het rustdag en dus ook testdag. Dinsdagochtend verstuurde organisator RCS een persbericht waarin stond dat een renner van UAE en een staflid van AG2R positief getest hebben. De renner in kwestie blijkft Fernando Gaviria te zijn. Hij zou geen symptomen vertonen, maar gaat uiteraard niet meer van start in de Ronde van Italië.