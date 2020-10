Julian Alaphilippe laat zich niet afschrikken door lelijke botsing: "Volgend jaar wil ik terug!"

Zowat iedere wielerliefhebber baalde dat Julian Alaphilippe in volle finale tegen een motor aanreed. De gedroomde finale tussen de drie tenoren werd er een tussen twee tenoren.

Maar Julian Alaphilippe laat de moed niet zakken. De Fransman reed zijn eerste Ronde van Vlaanderen en genoot van elke seconde. "Ik houd van de kasseien. Het is een totaal andere stijl van koersen. Het is pure wielrennerij! Daarom wil ik volgend jaar terugkeren naar Vlaanderen", vertelt hij aan Sporza.

"Ik dacht eerst dat het erger zou zijn: mijn schouder en mjin hand deden veel pijn. Ik had daar toch wat geluk, hoewel ik niet kan ophouden te denken wat het was geweest als ik mijn race kon voortzetten. Al bij al ben ik blij dat ik de kans had om deze koers als wereldkampioen te ontdekken in zo'n sterk team."