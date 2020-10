"Julian Alaphilippe zei me dat hij nog geen trap gegeven had"

Hoe had de Ronde van Vlaanderen afgelopen als Julian Alaphilippe niet gevallen was?

De Fransman zag er enorm goed uit en nam de hellingen met sprekend gemak. Ook Patrick Lefevere denkt dat Alaphilippe dé grote favoriet was, maar dan kwam die botsing.

"Doodzonde", zegt Lefevere. "Julian is geen opschepper of bluffer, maar hij zei dat hij nog geen stamp gegeven had. "Ik voelde mijn pedalen niet", zei hij."

Uiteindelijk kwam het tot een botsing en moest Alaphilippe opgeven. Wout van Aert en Mathieu van der Poel reden zo samen naar de finish.