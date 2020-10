Ook WK cross in 2012 en 2015 zorgden voor beklijvende duels: "Wout en Mathieu kunnen dan geen vrienden meer zijn"

Voor het eerst reden Wout van Aert en Mathieu van der Poel in een wegkoers met hun tweetjes naar de meet in de Ronde van Vlaanderen. Een duel dat de geschiedenisboeken zal halen. Zo zijn er ook in de cross al geweest. Twee voorbeelden worden aangehaald in een reportage in HLN.

Het eerste is het WK veldrijden voor junioren in 2012. Van Aert maakt dat seizoen ineens een enorme progressie en legt Van der Poel, al langer bekend als een supertalent, het vuur aan de schenen. "Achteraf kun je zeggen dat het hun eerste grote duel was", zegt Adrie van der Poel. Zijn zoon Mathieu wint de cross wel met een handvol seconden voorsprong op Wout van Aert. Op naar de eerste grote confrontatie bij de profs dan: het WK veldrijden in Tabor in 2015. "Wout en Mathieu kunnen dan geen vrienden meer zijn." Dixit Daan Soete, de crosser die zelf een goede vriend is van Wout van Aert. "Als je voor goud koerst bij de profs mag je mekaar niks meer gunnen. Dan moet je mekaar willen afmaken." Van der Poel haalt het in Tabor met 15 seconden voor op Van Aert. De volgende drie jaar haalt Van Aert echter de bovenhand op de WK's en is de wereldtitel voor hem. Nadien maken ze allebei stilaan de omschakeling naar de weg, wat uitmondde in de koninklijke sprint van voorbije zondag in Oudenaarde.