Topfavorieten meteen op de afspraak in Vuelta: Roglič rondt het af na sterk werk van Kuss en is eerste leider

Een bergrit naar Arrate: de openingsetappe van de Vuelta loog er niet om. Roglič liet alvast zien dat hij er zin in heeft om na een gemiste kans in de Tour deze Vuelta wel op zijn naam te schrijven. De kaarten zijn al voor een stukje geschud.

Na ruim twee uur koers was het al afscheid nemen van één van de negen Belgen in deze Vuelta. Van Wilder zou betrokken geweest zijn bij een val en moest meteen opgeven. Wellens liet zich al op een meer positievere wijze opmerken, maar lang zou hij niet op de voorposten rijden.

GEEN BETERSCHAP BIJ FROOME

Een groepje van vier zong het wel wat langer uit. De namen van de renners: Jauregui, Cavagna, Jetse Bol en Sütterlin. In de aanloop naar de Alto de Elgata werden ook zij gegrepen. Op die klim moest Froome de rest al laten gaan. De Brit is nog niet veel beter dan in de Dauphiné.

De slotbeklimming, de Arrate, moest dan nog komen. De groep werd daar verder uitgedund. Vlasov werd er daar al uitgebonjourd. Later waren ook Martínez en Gaudu hetzelfde lot beschoren. Een aanval van Kuss was er ook te veel aan voor Valverde. Voor Dumoulin ging het ook te steil omhoog. Er waren er dus nog enkelen beter bij Jumbo-Visma.

BERGTRUI VOOR KUSS

De sterke Kuss bleef gretig zijn gang gaan. Met als beloning voor hem de bergtrui. Met nog acht renners kwamen ze samen over de top. Carthy deelde nog een prik uit in de afdaling, waarna Roglič overnam. De reactie van de rest kwam wat laat. Roglič snelde naar winst, voor Carapaz. Zo hebben de twee topfavorieten zich meteen laten zien.