UPDATE: Jolien D'hoore gedeclasseerd nadat ze gevaarlijk uitwijkt

Jolien D'hoore kwam in de Driedaagse Brugge-De Panne als eerste over de streep, maar werd gedeclasseerd. De overwinning ging zo naar naar Lorena Wiebes.

Het was een chaotische finale, waarbij zelfs in de slotkilometer nog een aanval te zien was van Amy Pieters. Team Sunweb had de beste papieren. Ze hadden een treintje en konden Lorena Wiebers perfect naar de sprint brengen.

Maar dat gebeurde niet en uiteindelijke was het D'hoore die als eerste de sprint aantrok. Wiebes kwam opzetten en D'hoore week wel heel hard uit naar links, waardoor de doorgang voor Wiebes erg klein werd.

Lotte Kopecky kwam er in de finale niet aan te pas, maar belandde als derde nog op het podium door de delcassering van haar landgenote.