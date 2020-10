De man die bergop in Spanje het meest imponeerde... de meesterknecht van Jumbo-Visma: "Mooiste koers van het jaar"

Roglič, Carapaz, Dumoulin: dat zijn de mannen waar het meeste van verwacht wordt. Maar vooral Kuss maakte lange tijd indruk op de slotbeklimming aan het eind van de eerste etappe van de Vuelta. Zo sterk was de Amerikaan dat hij op zijn minst één of meerdere ritzeges in zich heeft.

Maar het is alles voor Roglič bij Jumbo-Visma, zeker nadat die het in Arrate wist af te maken en dus meteen aan de leiding staat. "De rode trui verdedigen is prioriteit nummer één voor nu. De Vuelta is voor mij de mooiste koers van het jaar", spreekt Kuss zijn liefde voor de derde grote ronde van het jaar uit.

De klim leende zich voor aanvallen

Het was opvallend hoe gretig Kuss tekeer ging op de Alto de Arrate. Telkens was hij het die de concurrentie op de Baskische klim pijn deed en al voor zo'n grote schade zorgde. "We wisten dat de klim erg steil en lastig zou zijn. Die leende zich voor aanvallen, dus dat hebben we gedaan."

Kuss zou gezien zijn vorm ook zijn eigen kans kunnen gaan. Hij staat nu al in de bergtrui. Toch had hij het na de finish vooral over de overwinning van zijn ploegmaat. "Het was mooi om te zien dat Primož het op deze manier kon afronden."