Deze keer lukt het wel voor Ben O'Connor, knappe derde plaats voor Thomas De Gendt

Vandaag stond in de Giro een zware bergetappe op het programma. Het zou opnieuw een rit voor de vluchters worden en uiteindelijk kon Ben O'Connor, de renner die gisteren tweede werd, deze etappe wel op zijn naam zetten. Thomas De Gendt eindigde op een knappe derde plaats.

Heel wat zware beklimmingen in de 17de etappe van de Giro. Het werd echter al snel duidelijk dat het een rit voor de vluchters zou worden. Thomas De Gendt waagde dan ook zijn kans, maar in de finale kwam hij net te kort. Onze landgenoot kwam op iets meer dan een minuut binnen van de uiteindelijke winnaar en zou op een knappe derde plaats eindigen.

De zege was uiteindelijk voor Ben O'Connor. Een mooie zege voor de 24-jarige Australiër, want gisteren was hij ook mee in de ontsnapping, maar toen moest hij tevreden zijn met de tweede plaats. O'Connor haalde het vandaag met een halve minuut voorsprong voor Pernsteiner.

Bij de favorieten waren er geen verschillen. De slotklim was uiteindelijk niet steil genoeg om iets te ondernemen, waardoor de roze trui van João Almeida niet in gevaar kwam. Morgen zou er wel eens heel wat meer spektakel kunnen zijn, want dan staat onder meer de Stelvio op het programma.