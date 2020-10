Joao Almeida: "Heb de roze trui aan mijn ploegmaats te danken"

Joao Almeida blijft in het roze en dat duurt voor de Portugees al veel langer dan hij aanvankelijk gehoopt had.

"Ik dacht dat ik de trui kon verliezen. Ik ben superblij om 'm nog te kunnen houden. De ploegmaats doen een geweldige job, al zeventien etappes naeen. Ik heb de trui aan hen te danken. Ik kan trots zijn op mezelf en op het team", aldus Almeida.

"Als ik een slechte dag had gehad, had Kelderman wel een kloof kunnen slaan. Eén slechte dag kan alles compleet veranderen. Ik had goede benen. Ik had enkel nog Fausto Masnada bij mij. Hij reed de hele klim een goed tempo, dat was heel goed."

Naar de volgende rit over de Stelvio kijkt Almeida alvast uit. "Ik hou van de Stelvio, het is een mooie beklimming. Ik heb 'm nog al gereden. Ik kijk er naar uit om het opnieuw te doen. Misschien moet ik daar lossen en verlies ik tijd. Als ik de trui verlies, is het nog al mooi geweest. Ik ga zeker proberen te vechten. Het ligt dicht bijeen."