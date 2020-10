Kortrijk bevestigt de komst van Van Aert eind november: "Het is gewoonweg top dat Wout start bij ons"

Het was al min of meer bekend waar en wanneer Wout van Aert zijn eerste cross gaat rijden dit veldritseizoen. Nu is de bevestiging daar ook: dat zal gebeuren in Kortrijk op 28 november. Natuurlijk zijn ze daar maar al te blij met zijn komst.

Wout van Aert bouwt na de Ronde van Vlaanderen eerst een rustperiode in van twee weken. Nadien zal hij toewerken naar zijn veldritseizoen, dat voor hem persoonlijk een begin kent met de CAPS Urban Cross in Kortrijk. PUBLIEKSLIEVELING "Het is gewoonweg top dat Wout van Aert start bij ons", verklaart de Kortrijkse Schepen van Sport Arne Vandendriessche aan Sporza. "Met dank aan de sponsors én de organisator. Hij is dé publiekslieveling en zal veel mensen voor de buis halen." Het is inderdaad de bedoeling om de cross op die manier te volgen, want de wedstrijd in Kortrijk gaat door zonder publiek. Buiten zijn deelname aan deze ene cross zijn er nog geen details bekendgemaakt over het crossprogramma van Wout van Aert.