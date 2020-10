Nairo Quintana succesvol geopereerd aan beide knieën

Nairo Quintana is vandaag geopereerd aan zijn beide knieën en de operatie is succesvol uitgevoerd.

Quintana zijn seizoen zat er sowieso al op en door de operatie zou ook zijn volgende seizoen in gevaar kunnen komen.

"We hebben het geprobeerd met fysiotherapie, maar finaal was een kleine operatie aan beide knieën nodig. Dit is beter om een snelle en volledige genezing te krijgen", aldus Quintana.