Ploeg van Van der Poel heeft keuze tussen grote doelen in 2021 al gemaakt voor als het nodig zou zijn

Was er al een uur voorbij na de winst van Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen? Wellicht net niet. Toch had de Nederlandse kampioen op de persconferentie in Oudenaarde het al over het feit dat hij meer dan een jaar geen mountainbikewedstrijd heeft gereden.

De mountainbike laat hem nog niet los. Tokio is het doel in 2021. De Tour ook. Maar vallen die twee dingen wel te combineren? "We hebben geen plannen gemaakt voor we mathematische zekerheid hadden over de eindwinst in de Europe Tour", zegt Christophe Roodhooft in Het Laatste Nieuws. "Daar gaan we vanaf nu mee beginnen."

Het is nu nog koffiedik kijken hoeveel keer Van der Poel volgend jaar op de mountainbike zal zitten. "We weten wanneer de Tour gereden wordt en we kennen de kalender van de Werelbeker mountainbike voor 2021. We weten niet hoeveel van die kalender zal kunnen worden gevolgd."

NIETS GAAT BOVEN DE TOUR

In elk geval heeft de ploegleiding van Alpecin-Fenix één knoop al doorgehakt: niets gaat boven de Tour. "Dat is duidelijk. Hoe groot de liefde van Mathieu en ook van ons is voor de mountainbike, als er moet gekozen worden, zullen we voor de Tour kiezen."