Tom Dumoulin steekt zwakke resultaten op vermoeidheid: "Druk schema gehad"

Voor Tom Dumoulin waren na de eerste rit de krachtsverhoudingen meteen weer duidelijk. Primoz Roglic is de kopman bij Jumbo-Visma.

"Dat Primož wint is goed, heel goed. Maar zelf baal ik", zei Dumoulin na afloop. "Ik baal, ja. Ik voel me niet honderd procent, voel me wat moe. Of ik dat voelde aankomen? De afgelopen weken was ik wel moe, ja. Ik heb een druk programma gereden nadat ik er lang uit ben geweest."

"Gewoon mijn best doen en dan zien we het wel. Met die mindset ben ik van start gegaan. Helaas was dat voor vandaag niet goed genoeg. Al hoop ik wel er nog doorheen te komen."

Zijn ploegmaat Primoz Roglic was wel in goede doen en dus is de Sloveen de kopman bij Jumbo-Visma. “Zo zijn we deze Vuelta ook ingegaan. We gingen kijken wie de sterkste was. Dat is vandaag duidelijk geworden."