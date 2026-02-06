"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani
Foto: © photonews

De overleden renner Marco Pantani zal een klein beetje aanwezig zijn op de Winterspelen in Milaan-Cortina. Daar zorgt de Fransman Emilien Jacquelin voor.

Pantani is bijzondere inspiratiebron voor de Spelen

Emilien Jacquelin maakt deel uit van de Franse estafetteploeg in het biatlon en behaalde in Peking nog twee zilveren medailles. Op zijn dertigste hoopt hij voor het eerst olympisch goud te veroveren. En daarvoor roept hij bijzondere hulp in.

“Eigenlijk wou ik dit pas onthullen als ik effectief die olympische titel zou veroveren”, verklapt hij aan Sporza. De Fransman noemt het verhaal echter te waardevol om het alsnog verborgen te houden.

Jacquelin is al jaren een grote bewonderaar van Marco Pantani. De voormalige Tourwinnaar liet met zijn stijl en reputatie een blijvende indruk na. De Fransman ziet in hem een sporter die zowel door zijn prestaties als door zijn persoonlijkheid een grote aantrekkingskracht had.

Oorbel van Pantani lenen voor de Spelen

Jacquelin herkent zich in de impulsieve manier van aanvallen die Pantani typeerde en wil dat gevoel meenemen naar de Winterspelen in Italië. Jacquelin nam contact op met de nabestaanden van Pantani om zijn eerbetoon vorm te geven.


“Zijn familie is zo vriendelijk geweest om mij zijn oorbel te lenen”, laat hij weten. Het gaat om het iconische juweel dat samen met de bandana deel uitmaakte van Pantani’s beeld dat voor eeuwig blijft bestaan. “Die oorring zal ik de komende twee weken mogen dragen. Dat wordt iets ongelooflijks”, besluit hij.

