Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

Michael Vanthourenhout heeft de laatste manche van de Superprestige gewonnen. Hij wilde eigenlijk de zege aan zijn ploegmaat Gerben Kuypers schenken, maar die reed twee keer lek in het slot.

Om het eindklassement van de Superprestige nog te winnen moest Michael Vanthourenhout drie plaatsen beter doen dan Niels Vandeputte in de slotmanche in Middelkerke. Dat lukte niet, maar Vanthourenhout won wel.

Vanthourenhout maakt slechte start goed

"Zo zwaar heb ik nog niet vaak afgezien", zei Vanthourenhout achteraf bij rechtenhouder Play Sports. "De wind maakte het echt lastig en mijn start was ook weer niet perfect. Maar Gerben Kuypers reed de perfecte koers."

Vanthourenhout vond zijn ritme, kon zelf de sprong maken naar voren en kwam aansluiten bij Kuypers. De ploegmaats draaiden goed rond en hielden Vandeputte zo op afstand, maar in het slot reed Kuypers twee keer lek.

Vanthourenhout wilde Kuypers zege gunnen

"Ik had hem de overwinning gegund", stelde Vanthourenhout. "Hij was eigenlijk de betere. Ik moest altijd over de limiet gaan om in zijn wiel te blijven. Dankzij hem kon ik voor de overwinning strijden."

Nadat hij forfait moest geven voor de Wereldbekers in Benidorm, Maasmechelen en Hoogerheide door ziekte is deze zege een opsteker voor Vanthourenhout. "Het doet deugd om aan het einde nog iets moois te breien."