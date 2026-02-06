Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

Florian Vermeersch is einde contract bij Team UAE. Toch zou hij heel graag een nieuwe overeenkomst sluiten voor de komende jaren.

Beste renners ter wereld

Florian Vermeersch benadrukt in een gesprek met Het Laatste Nieuws dat zijn ploeg over uitzonderlijke kwaliteit beschikt. “Ons grote voordeel is dat we de beste renners ter wereld hebben”, is hij heel erg duidelijk.

Hun budget is enorm groot, maar volgens Vermeersch zijn er nog andere ploegen die de nodige centen ter beschikking hebben. Bovendien was geld zeker niet de drijfveer om voor UAE te kiezen, zo geeft onze landgenoot mee.

“Wanneer ik na Lotto puur voor het geld had gekozen, had ik hier ook niet gezeten”, is Vermeersch duidelijk. Hij erkent wel dat zijn huidige loon veel hoger ligt dan bij zijn vorige ploeg. Het feit dat hij tussen heel goede renners rijdt maakt het hem gemakkelijker om progressie te boeken, zo is zijn drijfveer.

Nieuw contract voor Florian Vermeersch?

Op de vraag of hij al heeft bijgetekend klinkt meteen dat dit nog niet het geval is. Hij geeft aan dat de gesprekken binnenkort op gang komen en dat hij positieve signalen voelt vanuit de ploegleiding. Hij wil heel graag blijven, maar benadrukt dat er nog niets formeel is.

Al wil hij dat ook niet van de daken schreeuwen en daar heeft hij een goede reden voor. “Mijn voorkeur ligt hier, maar dat is niet slim om te zeggen, want dan kunnen ze de prijs drukken”, besluit onze landgenoot.