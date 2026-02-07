Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

Gerben Thijssen is dit jaar nieuw bij Alpecin-Premier Tech. Bij de ploeg van de broers Roodhooft wil Thijssen vooral weer meedoen voor de overwinning.

Thijssen maakte overstap naar Alpecin-Premier Tech

Na vier jaar bij Intermarché-Wanty besloot Gerben Thijssen niet mee over te stappen naar fusieploeg Lotto-Intermarché, maar een nieuwe stap in zijn carrière te zetten en naar Alpecin-Premier Tech te trekken.

Bij de ploeg van kopman Mathieu van der Poel staat Thijssen wel onder topsprinters Jasper Philipsen en Kaden Groves. Hij zal dan ook uitgespeeld worden in koersen zoals Bredene Koksijde Classic en de Grote Prijs Monseré.

Nieuwe aanpak voor Thijssen bij Alpecin-Premier Tech

Voor Thijssen wordt opnieuw winnen een doel bij Alpecin-Premier Tech, zijn laatste zege boekte hij in februari 2024. En dat wil Thijssen doen met een nieuwe aanpak, onder meer door minder te trainen op zijn sprint.

"Ik ben anders gaan trainen. Meer beginnen leven als een klassieke renner", zegt Thijssen bij WielerFlits. Want vaak kwam Thijssen niet aan sprinten toe, omdat hij alleen gefocust was op zijn vermogen en sprint.



Daardoor was hij al te vermoeid in de finales en kwam hij niet meer aan sprinten toe. In de Ronde van Oman (7 tot 11 februari) en UAE Tour (16 tot 22 februari) mag Thijssen zijn nieuwe aanpak uittesten.