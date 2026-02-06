Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

Wout van Aert werkt in Spanje verder aan zijn herstel na zijn enkelblessure. Zijn ploeg geeft een stand van zaken tijdens zijn hoogtestage in Sierra Nevada.

Enkelblessure in de cross

Van Aert liep een maand geleden een kleine breuk op tijdens een veldrit in Mol. Dat betekende het einde van zijn crosswinter en beïnvloedde zijn voorbereiding op het wegseizoen. Hij bleef intussen werken aan zijn revalidatie, onder meer via sessies bij de kine.

Op dit moment is onze landgenoot op een drieweekse hoogtestage in het Centro de Alto Rendimiento in de Sierra Nevada. Hij traint er samen met enkele ploeggenoten die zich voorbereiden op het voorjaar.

Dat Van Aert deze stage kan doen is voor Visma Lease a Bike al een opsteker op zich. “Koersen zou hij op dit moment zeker nog niet kunnen denk ik. Trainen is geen probleem”, zegt Head of Racing Grischa Niermann aan WielerFlits.

Niermann benadrukt dat de enkel nog niet volledig belast kan worden, maar dat de vooruitgang volgens plan verloopt. Starten in het openingsweekend is nog altijd de bedoeling, ook al is dat misschien nog niet op volle kracht.

Sneeuw tijdens stage van Visma Lease a Bike in Spanje

De Omloop het Nieuwsblad komt snel dichterbij. De ploeg hoopt dat Van Aert daar al een degelijk niveau haalt, al wordt de echte topvorm later in het voorjaar verwacht. Hoeveel progressie hij tijdens de stage zal maken, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat hij voldoende trainingsarbeid kan verrichten.



Een groter probleem op dit moment is de sneeuw in Spanje. “Zulke omstandigheden zijn natuurlijk nooit goed. Volgens mij is het in Europa overal op dit moment heel slecht. Maar wat ik heb gehoord wordt het over een tweetal dagen beter”, klinkt het.

Momenteel werken de renners op de rollen. Ze doen volgens Niermann ook nog geen al te lange trainingen. “Laten we nu vooral maar hopen dat het daar geen drie weken sneeuwt. We hebben dat helaas niet te kiezen”, besluit hij.