Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

Af en toe kom je een schokkende uitslag tegen in het wielrennen die niemand verwacht. Belgische talenten zorgen voor dit soort resultaten in de Ster van Bessèges dit jaar.

In de openingsetappe behaalde de 20-jarige Tom Crabbe de allereerste profoverwinning uit zijn carrière. Drie dagen later heeft Joppe Herremans hem dat nog eens netjes nagedaan. Herremans is 22 en rijdt voor Van Rysel Roubaix. In de vierde etappe met aankomst in Vauvert won hij de sprint van een uitgedund peloton, voor Kubis en Lapeira.

Het is alleen maar logisch dat Herremans met zijn geluk geen blijf wist. "Ik kan het nog altijd niet echt geloven", trachtte hij het tot zich te laten doordringen. "Het is ongelooflijk om hier in Bessèges mijn eerste profzege te nemen. Ik ben niet de zwaarste sprinter. Ik weet dat ik in een sprint bergop veel kracht kan ontwikkelen. Dat is wat ik deed."

Herremans gaat goed om met de stress

Het was dus een type aankomst die perfect op zijn lijf geschreven was. "Dit lag me echt." Na een vijfentwintigtal renners ontstond er een kloof van een aantal seconden. Dat is een teken dat het toch niet de meest gebruikelijke massasprint was. "Er was veel stress in het peloton in de aanloop naar het laatste rondpunt, maar ik zat daar oké geplaatst."

Joppe Heremans with a huge upset! 🤩



The Van Rysel Roubaix rider takes a shock win in Etoile de Besseges. pic.twitter.com/9W0GczRLGy — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 7, 2026

Herremans kende het parcours en had op dat moment dus al een gevaarlijk punt overleefd. "Vanaf daar wist ik dat ik vol moest gaan van de voet tot de top. Ik had het geluk dat ik goeie benen had." Die heb je uiteraard wel nodig om te kunnen winnen bij de profs. "Ik kon mijn sprint rijden, en niemand kwam nog over me", stelde hij vast.





Belgische renner heeft uitstekend materiaal

Herremans was er zelf heel verbaasd over, maar deze overwinning nemen ze hem niet meer af. Is het misschien te danken aan zijn materiaal? Onlangs werd een fiets van Van Rysel verkozen tot racefiets van 2026. Het is wel een fiets waar Decathlon mee rijdt, maar ook bij de ploeg van Van Rysel zullen ze wel beschikken over uitstekend materiaal.