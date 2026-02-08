Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Af en toe kom je een schokkende uitslag tegen in het wielrennen die niemand verwacht. Belgische talenten zorgen voor dit soort resultaten in de Ster van Bessèges dit jaar.

In de openingsetappe behaalde de 20-jarige Tom Crabbe de allereerste profoverwinning uit zijn carrière. Drie dagen later heeft Joppe Herremans hem dat nog eens netjes nagedaan. Herremans is 22 en rijdt voor Van Rysel Roubaix. In de vierde etappe met aankomst in Vauvert won hij de sprint van een uitgedund peloton, voor Kubis en Lapeira.

Het is alleen maar logisch dat Herremans met zijn geluk geen blijf wist. "Ik kan het nog altijd niet echt geloven", trachtte hij het tot zich te laten doordringen. "Het is ongelooflijk om hier in Bessèges mijn eerste profzege te nemen. Ik ben niet de zwaarste sprinter. Ik weet dat ik in een sprint bergop veel kracht kan ontwikkelen. Dat is wat ik deed."

Herremans gaat goed om met de stress

Het was dus een type aankomst die perfect op zijn lijf geschreven was. "Dit lag me echt." Na een vijfentwintigtal renners ontstond er een kloof van een aantal seconden. Dat is een teken dat het toch niet de meest gebruikelijke massasprint was. "Er was veel stress in het peloton in de aanloop naar het laatste rondpunt, maar ik zat daar oké geplaatst."

Herremans kende het parcours en had op dat moment dus al een gevaarlijk punt overleefd. "Vanaf daar wist ik dat ik vol moest gaan van de voet tot de top. Ik had het geluk dat ik goeie benen had." Die heb je uiteraard wel nodig om te kunnen winnen bij de profs. "Ik kon mijn sprint rijden, en niemand kwam nog over me", stelde hij vast.

Belgische renner heeft uitstekend materiaal

Herremans was er zelf heel verbaasd over, maar deze overwinning nemen ze hem niet meer af. Is het misschien te danken aan zijn materiaal? Onlangs werd een fiets van Van Rysel verkozen tot racefiets van 2026. Het is wel een fiets waar Decathlon mee rijdt, maar ook bij de ploeg van Van Rysel zullen ze wel beschikken over uitstekend materiaal. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category 1
Etoile de Besseges

Meer nieuws

Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

12:30
Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

11:45
De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

10:30
Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

10:00
Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

09:40
Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

09:14
Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

07:00
"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

"Een brug te ver": Evenepoel trekt rode lijn en is duidelijk over wielertoeristen

21:30
Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden

Belgische kijkers haakten af voor dominantie Van der Poel op WK veldrijden

20:30
📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

20:00
Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

19:00
Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

Plannetje mislukt door pech: Vanthourenhout moet iets toegeven na zege in Middelkerke

18:30
🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

17:30
Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

17:00
Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

16:31
Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

16:00
Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

15:00
Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

14:00
Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

Bruyneel stevig onder de indruk van wat Evenepoel doet: "Heb je dat gezien?"

13:30
Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

13:00
Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

Pogacar is te kloppen in de Tour: Visma-Lease a Bike put uit één iets veel moed

07/02
Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

Totale ommekeer: Thijssen onthult nieuwe aanpak bij Alpecin-Premier Tech

07/02
Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

07/02
Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

07/02
Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

07/02
Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

07/02
De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

07/02
1
Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

07/02
Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

07/02
"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

06/02
Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

06/02
"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

06/02
Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

06/02
"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

06/02
Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

06/02
Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

06/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Cian Uijtdebroeks Florian Vermeersch Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Michael Vanthourenhout Grischa Niermann Adrie Van Der Poel Patrick Lefevere Tadej Pogacar Aniek Van Alphen Thibau Nys Marco Pantani Chris Horner Jasper Stuyven Dylan Van Baarle Bart Wellens Jesse Vandenbulcke

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved