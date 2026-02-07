Auto-ongeval op oudejaarsnacht: De Vlaeminck onthult wat er is gebeurd

Roger De Vlaeminck raakte op oudejaarsavond betrokken bij een ongeval. Hij raakte lichtgewond, maar is vooral blij dat hij geen andere slachtoffers heeft gemaakt.

Het was schrikken toen op nieuwjaarsdag bekend raakte dat Roger De Vlaeminck (78) op oudejaarsnacht bij een ongeval betrokken was geraakt. De viervoudige winnaar van Parijs-Roubaix was op weg naar huis.

De Vlaeminck deelt details over auto-ongeval

Wellicht is hij in slaap gevallen, De Vlaeminck onthult nu zelf wat er toen is gebeurd. "Ik was op een smal baantje aan het rijden, sukkelde in het gras en in één keer zat ik in de gracht", zegt De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad.

De Vlaeminck is tegen de berm beland en over de kop gegaan, maar kon zelf nog uit de auto stappen. Enkel zijn arm was wat geraakt, die zag volgens zijn vriendin Peggy volledig zwart. Verder had hij niets.

De Vlaeminck geeft fout toe

Hij legde ook een negatieve alcoholtest af, maar voor De Vlaeminck is het vooral een opluchting dat hij geen andere slachtoffers heeft gemaakt. De oorzaak van het ongeval is wellicht vermoeidheid.



Al benadrukt De Vlaeminck dat hij zelfs op 78-jarige leeftijd nooit moe is, maar hij was 's ochtends wel al gaan fietsen. "Ik ga er één ding over zeggen: het ongeval was mijn eigen schuld", besluit De Vlaeminck nog.