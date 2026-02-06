"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

Cian Uijtdebroeks licht aan Het Nieuwsblad toe waarom zijn periode bij Visma Lease a Bike moeilijk verliep. Hij verduidelijkt welke elementen voor hem doorslaggevend waren in zijn keuze om te vertrekken.

Verschillende visies op trainingsaanpak bij Visma Lease a Bike

Cian Uijtdebroeks geeft aan dat de ploeg een strikte keuze maakte in hoe er gewerkt wordt. “Bij Visma-Lease a Bike hebben ze een visie en daar mag niet van afgeweken worden”, vertelt onze landgenoot.

Dat uitte zich vooral in de trainingsmethodiek, waarbij korte en explosieve intervallen centraal stonden. Zelf vroeg hij om langere blokken te trainen, maar dat paste volgens hem niet binnen de aanpak van het team en werd geweigerd.

Ook op het vlak van krachttraining waren er de nodige beperkingen. Uijtdebroeks wilde graag met een externe coach werken, maar dat was binnen de ploeg niet mogelijk. Bij zijn nieuwe team Movistar voelt hij meer ruimte om keuzes te maken op basis van eigen gevoel en ervaring.

Extreem na vertrek van Merijn Zeeman

Uijtdebroeks geeft ook aan dat hij bij zijn komst bij Team Visma dit allemaal niet had verwacht. “Ik had niet verwacht dat het zo extreem zou zijn”, moet hij toegeven. Hij merkt op dat de werking nog strakker werd na het vertrek van sportief directeur Merijn Zeeman. Voor sommige renners werkt dat goed, maar voor hem bleek een lossere omgeving noodzakelijk.

En dan is er nog de publieke opinie waar het feit dat Uijtdebroeks twee keer zijn contract opzegde breed uitgesmeerd wordt. “Ik weet dat er daardoor een negatieve perceptie kan ontstaan, maar ik had niet het gevoel dat er vorig jaar een andere optie was”, besluit hij.



Beide partijen zaten volgens hem niet meer op dezelfde golflengte. “Visma heeft ook niks aan een renner die niet meer in hun manier van werken gelooft. Er is ook nooit discussie geweest met de ploeg, we zijn meteen overeengekomen dat ik beter voor een andere ploeg zou kiezen.”