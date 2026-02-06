"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Cian Uijtdebroeks licht aan Het Nieuwsblad toe waarom zijn periode bij Visma Lease a Bike moeilijk verliep. Hij verduidelijkt welke elementen voor hem doorslaggevend waren in zijn keuze om te vertrekken.

Verschillende visies op trainingsaanpak bij Visma Lease a Bike

Cian Uijtdebroeks geeft aan dat de ploeg een strikte keuze maakte in hoe er gewerkt wordt. “Bij Visma-Lease a Bike hebben ze een visie en daar mag niet van afgeweken worden”, vertelt onze landgenoot.

Dat uitte zich vooral in de trainingsmethodiek, waarbij korte en explosieve intervallen centraal stonden. Zelf vroeg hij om langere blokken te trainen, maar dat paste volgens hem niet binnen de aanpak van het team en werd geweigerd.

Ook op het vlak van krachttraining waren er de nodige beperkingen. Uijtdebroeks wilde graag met een externe coach werken, maar dat was binnen de ploeg niet mogelijk. Bij zijn nieuwe team Movistar voelt hij meer ruimte om keuzes te maken op basis van eigen gevoel en ervaring.

Extreem na vertrek van Merijn Zeeman

Uijtdebroeks geeft ook aan dat hij bij zijn komst bij Team Visma dit allemaal niet had verwacht. “Ik had niet verwacht dat het zo extreem zou zijn”, moet hij toegeven. Hij merkt op dat de werking nog strakker werd na het vertrek van sportief directeur Merijn Zeeman. Voor sommige renners werkt dat goed, maar voor hem bleek een lossere omgeving noodzakelijk.

En dan is er nog de publieke opinie waar het feit dat Uijtdebroeks twee keer zijn contract opzegde breed uitgesmeerd wordt. “Ik weet dat er daardoor een negatieve perceptie kan ontstaan, maar ik had niet het gevoel dat er vorig jaar een andere optie was”, besluit hij.

Lees ook... Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

Beide partijen zaten volgens hem niet meer op dezelfde golflengte. “Visma heeft ook niks aan een renner die niet meer in hun manier van werken gelooft. Er is ook nooit discussie geweest met de ploeg, we zijn meteen overeengekomen dat ik beter voor een andere ploeg zou kiezen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Cian Uijtdebroeks

Meer nieuws

Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

17:30
Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

20:30
"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

20:00
Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

19:00
"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

18:30
Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

17:00
Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

16:30
📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

16:00
Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

15:00
Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan Interview

Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan

14:00
Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

13:30
Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

13:00
Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

12:30
📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

11:35
Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne Naast de fiets

Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne

11:00
Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

10:00
Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

09:00
Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

08:30
Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

08:00
Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

07:30
Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

07:00
Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

05/02
Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

05/02
Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

05/02
Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

05/02
Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

05/02
Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

05/02
🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

05/02
Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

05/02
"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

05/02
Stevige domper voor Evenepoel in Valencia: organisatie grijpt in

Stevige domper voor Evenepoel in Valencia: organisatie grijpt in

05/02
Opnieuw goud! Kopecky en Bossuyt nemen weerwraak op EK baanwielrennen

Opnieuw goud! Kopecky en Bossuyt nemen weerwraak op EK baanwielrennen

05/02
Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft

Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft

05/02
Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader

Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader

05/02
Opvallende transfer moet forfait geven: Alpecin-Premier Tech onthult oorzaak

Opvallende transfer moet forfait geven: Alpecin-Premier Tech onthult oorzaak

05/02
"Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage

"Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage

05/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Wout Van Aert Lotte Kopecky Florian Vermeersch Mads Pedersen Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Adrie Van Der Poel Patrick Lefevere Jonas Abrahamsen Dylan Van Baarle Jan Bakelants Victor Campenaerts Arne Marit Chris Horner Jesse Vandenbulcke Sep Vanmarcke

Nieuwste reacties

dirkprd@hotmail.com dirkprd@hotmail.com over Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved