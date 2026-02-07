Hulp van andere ploeg en gelijke stand: slotmanche Superprestige eindigt in thriller

Amandine Fouquenet heeft de laatste manche van de Superprestige in Middelkerke gewonnen. De Française kwam net tekort om de eindzege nog te pakken na een offday van leidster Aniek van Alphen.

Wereldkampioene Lucinda Brand en Puck Pieterse stonden niet aan de start in Middelkerke, waar de laatste manche van de Superprestige werd gereden. Aniek van Alphen had met zeven punten voorsprong een mooie voorsprong op Amandine Fouquenet.

Fouquenet wint slotmanche, maar grijpt naast eindzege

Bijna onmogelijk met maximaal vijftien punten voor de winnaar en daarna telkens één punt minder per plaats, maar Fouquenet gaf zich vooraf nog niet gewonnen en draaide van bij de start meteen de gashendel open.

Van Alphen kende dan weer een slechte dag en reed plots op de negende plaats, ze moest in de top acht eindigen om de Superprestige te winnen. Vooraan weerstond Fouquenet dan weer aan de druk van Alvarado en ze won de slotmanche.

Van Alphen krijgt hulp en wint toch Superprestige

Worst reed zich leeg voor haar ploeggenote Van Alphen, maar opschuiven lukte niet. Van der Heijden (Crelan-Corendon) kneep in de slotronde in de remmen en liet Van Alphen (Seven Racing) toch nog achtste worden. Crelan-Corendon en Seven Racing zijn ploegen van de broers Roodhooft.

Van Alphen en Fouquenet eindigen dus allebei met 91 punten, maar omdat Fouquenet de manche in Diegem niet reed, is Van Alphen toch eindwinnaar. Volgens het reglement wordt er bij een gelijke stand namelijk voorrang gegeven aan de renner die de meeste manches reed en dus wint Van Alphen de Superprestige.



