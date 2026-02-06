"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

Patrick Lefevere is benieuwd naar het vernieuwde Soudal Quick-Step. Hij kijkt uit naar wat de nieuwe aanwinsten kunnen brengen dit seizoen.

Nieuwe renners bij Soudal Quick-Step

Patrick Lefevere is benieuwd wat Rex, Stuyven en Van Baarle kunnen laten zien als nieuwkomers. Hij hoopt dat het zal meevallen voor zijn ex-team, maar The Godfather heeft toch de nodige kanttekeningen.

“Rex is zeer sterk maar ik ben niet zeker dat hij een heel grote klassieker kan winnen”, is Lefevere overtuigd in La Dernière Heure. Over Stuyven benadrukt hij dat die zijn eigen kansen wil verdedigen, terwijl hij zich afvraagt in welke mindset van Baarle aan het seizoen begint.

Bovendien vraagt hij zich ook af hoe dit drietal zich zal opstellen binnen het collectief, want Quick-Step schuift altijd één renner als kopman naar voren. “Gaan ze zich allemaal kunnen inzetten om de kopman te laten winnen? Dat wil ik nog eens zien.”

Dominantie van Pogacar

De integratie van meerdere renners die uitgesproken ambities koesteren vormt volgens Lefevere een enorme uitdaging voor Soudal Quick-Step. En dan is er uiteraard nog de concurrentie met een Tadej Pogacar. Als die aan de start komt lijkt iedereen voor de tweede plek te rijden.

“Voor de meeste ploegen is het moeilijk om een rol te spelen”, gaat Lefevere verder. Hij vergelijkt de situatie met vroeger, toen Eddy Merckx ook zeer dominant was en het peloton beheerste. Meedoen voor de overwinning zal er ook dit seizoen niet gemakkelijker op geworden zijn.