📷 Geen andere keuze: appreciatie bij Wout van Aert begint te groeien

Wout van Aert is op stage in de Sierra Nevada, maar buiten trainen is moeilijk. En dus is Van Aert gedwongen tot binnen trainen op de rollen.

Ondanks een kleine breuk in de enkel kan Wout van Aert al enkele weken opnieuw trainen. Het doel van Van Aert is nog altijd om op 28 februari aan de start te komen van de Omloop Nieuwsblad, de eerste Vlaamse klassieker.

Daarna trekt Van Aert ook opnieuw naar Italië om de Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) te rijden. Om die koersen voor te bereiden is Van Aert op hoogtestage vertrokken.

In tegenstelling tot de voorbije jaren zijn Van Aert en zijn ploegmaats niet naar Tenerife getrokken, maar wel naar Sierra Nevada. De weersomstandigheden zijn in het zuiden van Spanje wel winters.

Van Aert moet opnieuw op de rollen trainen

Vrijdag kon Van Aert nog buiten trainen, een dag later was hij weer gedwongen om op de rollen te trainen. Van Aert reed zo'n 43 kilometer met 800 hoogtemeters in anderhalf uur tijd.

Lees ook... Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk›

"Ik begin het te appreciëren", schreef Van Aert op Strava. Van Aert kan dus niet anders, maar het rijden op de rollen lijkt hem dus wel steeds beter te liggen. Afwachten of hij de komende dagen wel weer buiten kan trainen.