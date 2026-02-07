Vanthourenhout en Vandeputte mogen allebei zegevieren in slotmanche Superprestige

Michael Vanthourenhout heeft de laatste manche van de Superprestige gewonnen. Hij ging op pad met zijn ploegmaat Gerben Kuypers, maar hij kende pech in het slot. Niels Vandeputte is eindwinnaar in de Superprestige.

Voor de slotmanche van de Superprestige was het verschil tussen leider Niels Vandeputte en Michael Vanthourenhout slechts drie punten. Om de eindzege nog te pakken moest Vanthourenhout drie plaatsen voor Vandeputte eindigen.

Slechte start Vanthourenhout

Het leek echter al meteen mis te gaan voor Vanthourenhout. Nieuwenhuis ging het best van start met Kuypers en Mason in zijn wiel, Vanthourenhout reed pas rond de tiende plaats en leek een slechte dag te hebben.

In de derde ronde schoof Vanthourenhout dan door naar voren, Vandeputte moest plots uit zijn pijp komen om zijn eindklassement te redden. Dat deed hij ook hij zette de achtervolging in op de ploegmaats Vanthourenhout en Kuypers.

Vanthourenhout wint, Vandeputte pakt eindklassement

In het slot reed Kuypers nog lek en moest hij twee keer wisselen van fiets, waardoor hij pas derde werd. Vanthourenhout won zijn derde manche in de Superprestige, maar Vandeputte werd tweede en pakte het eindklassement.

Voor Vandeputte is het zijn tweede eindzege op rij in de Superprestige, met twee punten voorsprong op Vanthourenhout. Vandeputte won ook één manche, begin januari was hij de beste in de voorlaatste manche in Gullegem.



