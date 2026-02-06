Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

Gerben Kuypers bereidt zich voor op de slotmanche van de Telenet Superprestige in Middelkerke. Hij ziet een parcours dat hem ligt en blikt vooruit op zijn rol als ploegmaat van Michael Vanthourenhout.

Ploegbelang in voordeel van Michael Vanthourenhout

Gerben Kuypers geeft aan dat de omstandigheden hem gunstig gezind zijn. “Het speelt in mijn voordeel dat er modder ligt”, zegt hij aan Het Nieuwsblad over het parcours in Middelkerke. Door ziekte miste hij eerdere edities, maar hij verwijst naar zijn vijfde plaats drie jaar geleden als bewijs dat hij op dit terrein kan presteren.

Al kijkt hij niet alleen naar zijn eigen prestaties. Voor zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout staat er meer op het spel. Die volgt in het klassement van de Superprestige op slechts drie punten van leider Niels Vandeputte.

Vanthourenhout laten voorgaan

Kuypers benadrukt dat hij zijn ploeggenoot zal ondersteunen wanneer dat kan. “Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken, zal ik dat zeker doen”, is hij resoluut. En dat deed hij dit seizoen al. Hij verwijst naar de manche in Diegem, waar hij Vanthourenhout liet voorgaan.

Volgens Kuypers is het moeilijk om zelf voordeel te halen uit de strijd tussen de twee. Hij verwacht dat Vanthourenhout een harde koers nodig heeft om Vandeputte onder druk te zetten, gezien diens snelheid in de finale.



Bovendien is Vanthourenhout niet in optimale conditie. Hij miste door ziekte verschillende crossen en was ook op het WK nog niet zijn oude ik. In Maldegem was het al veel beter, maar daar kwam Vanthourenhout ten val. De eindzege pakken zou alvast een ferme opsteker zijn.