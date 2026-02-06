📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

Foto: © photonews

De organisatie van de Amstel Gold Race heeft de deelnemende ploegen en wildcards voor de komende editie bekendgemaakt. Twee Belgische teams krijgen goed nieuws in aanloop naar de wedstrijd van 19 april.

Wildcards bij de mannen

Bij de mannenwedstrijd, die aan haar zestigste editie toe is, worden de Belgische WorldTour-teams automatisch opgenomen op de startlijst. Daarnaast krijgt Team Flanders-Baloise een uitnodiging, waardoor drie Belgische formaties vertegenwoordigd zijn. De overige wildcards gaan naar Caja Rural-Seguros RGA uit Spanje en de Franse ploegen TotalEnergies en Unibet Rose Rockets.

Enkele andere teams hoefden niet op een uitnodiging te wachten. Door hun prestaties in 2025 waren Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, Tudor Pro Cycling Team en Cofidis al zeker van deelname. Daarmee is het deelnemersveld bij de mannen volledig ingevuld.

Wildcards bij de vrouwen

Ook bij de vrouwenwedstrijd is een extra Belgische ploeg van de partij. Lotto Intermarché ontvangt een wildcard en vervoegt de WorldTour-teams AG Insurance‑Soudal Team en Fenix-Premier Tech.

Daarnaast worden drie andere ploegen uitgenodigd: de Franse teams Mayenne Monbana My Pie en St Michel-Preference Home-Auber93 en het Nederlandse VolkerWessels Cycling Team.

De Amstel Gold Race zoekt dit jaar opvolgers voor Mattias Skjelmose en Mischa Bredewold. De Deen won vorig jaar voor Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. In het tussenseizoen nam Tom Dumoulin de rol van koersdirecteur over van Leo van Vliet.

