Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

De Ronde van Valencia bracht niet veel goed nieuws voor de Belgische renners. Twee van hen grepen naast de ritzege, Cian Uijtdebroeks werd zelfs in een ziekenwagen afgevoerd.

Valpartij van Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks kwam in de derde etappe van de Ronde van Valencia ten val. Onze landgenoot reed de etappe nog uit, maar stapte vlak na de finish in een ziekenwagen. Hij heeft last van pijn in de linkerarm.

Het voorval gebeurde op zo’n 35 kilometer van het einde. Bij de valpartij waren een tiental renners betrokken. Uijtdebroeks moet in het ziekenhuis een scan laten uitvoeren om te zien wat de opgelopen schade is. De ploegleiding vreest voor een breuk in de pols.

Vermeersch grijpt naast ritzege

Twee Belgen, Florian Vermeersch en Jonathan Vervenne, zaten in de kopgroep, maar konden de zege niet verzilveren. “Om het plastisch uit te drukken kom ik met een bescheten gevoel over de finish”, klinkt het bij Vermeersch aan VTM Nieuws.

Hij ergerde zich aan het feit dat ritwinnaar August van INEOS geen meter kopwerk deed. “Dat is hun tactiek, ik begrijp het ook wel als hun sprinter in de achtervolgende groep zit. Maar het is wel zuur omdat we met eerst met twee en daarna met drie all-in zijn gegaan om voor te blijven.”

Vervenne zette te sprint van ver aan, maar hield plots de benen stil, waardoor de snelheid daalde. “Van achter mij kwamen ze er vervolgens snel aan.”



Daardoor was het momentum voor Vermeersch helemaal weg. “Maar ik had ook niet veel kracht meer, want ik deed het meeste werk om in eerste instantie weg te raken. Ik ben tevreden over hoe ik mij voel. Maar het is een gemiste kans”, besloot hij.