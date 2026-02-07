Ploegleider Roelandts vreest toch voor Uijtdebroeks na zware valpartij

Cian Uijtdebroeks moest na een valpartij opgeven in de Ronde van Valencia. Een debuut in mineur zo voor Uijtdebroeks bij zijn nieuwe ploeg Movistar, ziet ook ploegleider Jurgen Roelandts.

Bij de debuut voor Movistar wilde Cian Uijtdebroeks zich een eerste keer testen in de Ronde van Valencia. Maar voor de lastige etappe van zaterdag moest Uijtdebroeks forfait geven na een val in rit drie op vrijdag.

Opgave is domper voor Uijtdebroeks

"De verslagenheid is wel groot, want hij keek wel uit naar de lastige etappe. Hij voelde zich ook goed, het is dan ook een domper voor onze ploeg", zegt ploegleider Jurgen Roelandts bij VTM Nieuws.

Omdat de pols van Uijtdebroeks nog gezwollen is, zal er maandag nog een nieuwe scan genomen worden. Roelandts denkt niet dat er een grote breuk aan het licht zal komen. "Ik denk eerder een barstje".

Kan Uijtdebroeks aan hoogtestage beginnen?

"Ik denk dan ook dat Uijtdebroeks snel weer op de rollen zal kunnen trainen", stelde Roelandts nog. De komende maand zou Uijtdebroeks ook niet in actie komen, hij zou op hoogtestage vertrekken.

Zo wil Uijtdebroeks zich klaarstomen voor Parijs-Nice (8 tot 15 maart) en daarna ook de Ronde van het Baskenland en de Ardennenklassiekers in april. Het wordt nog even afwachten of Uijtdebroeks ook aan zijn hoogtestage zal kunnen beginnen.