Bewuste keuze bij nieuwe ploeg: Evenepoel deed opvallende ingreep door transfer

Remco Evenepoel is nog tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles dubbel olympisch kampioen. Toch is daar bij Red Bull-BORA-hansgrohe niet zo veel van te merken.

De dubbele gouden medaille van Remco Evenepoel op de Olympische Spelen in 2024 was Belgische sportgeschiedenis. Sindsdien mocht Evenepoel vier jaar lang gouden accenten aanbrengen op zijn materiaal.

Minder goud op de fiets van Evenepoel

Zo kreeg hij van Specialized een volledige gouden wegfiets en tijdritfiets, waarmee Evenepoel bij Soudal Quick-Step reed. Bij Red Bull-BORA-hansgrohe rijdt Evenepoel nog altijd fietsen van Specialized.

Toch zijn de gouden accenten dit jaar veel minder merkbaar op de fiets van Evenepoel. "Er is bewust gekozen om veel minder goud te gebruiken", zegt Tom Briggs, hoofddesigner bij Specialized, aan Sporza.

Waarom wilde Evenepoel minder goud op zijn fiets?

"Remco wil zich niet anders voelen dan zijn ploegmaats en dus moest de fiets lijken op die van de rest." Dat om de integratie van Evenepoel binnen zijn nieuwe ploeg nog vlotter te laten verlopen.

Bij Specialized wilden ze echter de prestaties van Evenepoel toch nog blijven onderstrepen. "Vandaar dus de gouden knipoogjes in het design." Aan zijn prestaties doet het voorlopig weinig, Evenepoel blijft ook met zijn nieuwe fiets winnen.