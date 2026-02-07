Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

Wout van Aert was bijzonder goed in de Tour van 2022. Dat mocht ook Quinn Simmons ondervinden in de zesde etappe toen hij op pad ging met Van Aert.

Met drie tweede plaatsen en een overwinning in Calais in de gele trui was Wout van Aert uitstekend begonnen aan de Tour de France van 2022. Sinds dag twee droeg hij ook de gele trui in de Tour.

De aankomst van de zesde rit in Longwy, een etappe van 220 kilometer, was echter te zwaar voor Van Aert. Hij besloot dan maar om ten aanval te trekken. Van Aert kreeg Quinn Simmons mee, op dat moment 21 jaar en bezig aan zijn eerste Tour.

Simmons zag af in het wiel van Van Aert

De Amerikaan zag hard af in het wiel van Van Aert. "Het was alsof ik gewoon achter een motor reed, het was gewoon krankzinnig", zegt Simmons bij Watts Occurring. Vooral één detail heeft Simmons onthouden.

"Het ging lichtjes bergop en Van Aert zat op zijn zadel. Ik zat op het wiel en moest 650 watt trappen, maar toch reed hij gewoon weg van me. Het was niet dat ik kraakte, maar het was wel de eerste keer dat ik één op één voelde hoe goed de besten ter wereld zijn."

Laatste dag Van Aert in de gele trui



Op 30 kilometer van de streep reed Van Aert weg, maar op elf kilometer van de streep werd hij door het peloton gegrepen. Van Aert werd uiteindelijk 102de op ruim zeven minuten, het werd zijn voorlopig laatste dag in de gele trui.