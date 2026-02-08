Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

Remco Evenepoel heeft er nog eens een zege bij gedaan in Valencia, al zijn vierde van het seizoen. Volgens Jan Bakelants was het dan ook een goede keuze van Evenepoel om vroeg op het seizoen al veel te koersen.

Zevende koersdag van het jaar en al een vierde overwinning voor Remco Evenepoel in 2026. Ook in de koninginnenetappe van de Ronde van Valencia was de olympische kampioen de beste en neemt hij een stevige optie op de eindzege.

Evenepoel kan met vertrouwen strijden tegen Pogacar

Voor Evenepoel is het seizoen zo goed begonnen en Jan Bakelants is er dan ook van overtuigd dat de Evenepoel juiste beslissingen heeft genomen. "Het was een goede keuze om veel wedstrijden te rijden", zegt hij bij VTM GO.

Volgens Bakelants kan het vooral mentaal een voordeel zijn voor Evenepoel om nu al zo veel gewonnen te hebben. "Het is altijd comfortabel om tegen Pogacar te strijden met veel overwinningen in op zak."

Zonder Pogacar is Evenepoel de beste

Evenepoel heerst in Valencia, met een zege in de tijdrit en de koninginnenetappe. Dat verrast Bakelants echter niet. "Als Pogacar er niet is, dan heeft hij overschot en is hij gewoon de beste."

Lees ook... Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull›

Met een halve minuut voorsprong trekt Evenepoel naar de slotrit van de Ronde van Valencia, die normaal met seconden wordt beslist. "Met de tijdrit had het een minuut geweest", besloot Bakelants nog.