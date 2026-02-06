Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

Florian Lipowitz en Remco Evenepoel worden door Red Bull-BORA-hansgrohe allebei uitgespeeld als kopman in de Tour de France. De vraag is maar of dat niet voor problemen zal zorgen.

Red Bull-BORA-hansgrohe werkte al lange tijd aan een deal met Remco Evenepoel, lang vooraleer Florian Lipowitz vorige zomer de derde plaats pakte in de Tour de France. Volgens CEO Ralph Denk van de Duitse wielerploeg verandert dat niets aan de noodzaak van Evenepoels transfer.

De twee zijn allebei nog jong, maar volgens Denk kan je ze niet met elkaar vergelijken. “Lipowitz is géén wereldkampioen. En géén olympisch kampioen. Alles wat Remco wel is, meer dan eens”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De kloof tussen de twee is volgens de Duitser bijzonder groot. “Ze hebben misschien dezelfde leeftijd, maar Remco staat veel verder. Qua persoonlijkheid, qua omgang met media en partners”, gaat hij verder.

Met twee kopmannen naar de Tour de France

Over de rolverdeling binnen de ploeg is volgens Denk geen discussie ontstaan. “Nee, daar is zelfs helemaal geen discussie over geweest”, is hij heel erg duidelijk. Hij geeft aan dat de samenwerking tussen Evenepoel en Lipowitz zonder problemen verloopt en dat er geen spanningen zijn rond leiderschap.

Denk ontkracht ook de gedachte dat Evenepoel moeite zou hebben met gedeeld kopmanschap. “Tot dusver is er geen enkel probleem”, is hij resoluut. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en beide renners weten wat er van hen verwacht wordt, aldus Denk.