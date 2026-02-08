Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

Remco Evenepoel stapelt de overwinningen op in het seizoensbegin: de zegeteller staat ondertussen op vier stuks. Er zit wel een speciaal pigment aan zijn meest recente zege.

Naast zijn vier individuele zeges heeft Evenepoel uiteraard ook een groot aandeel in de overwinning van Red Bull-BORA-hansgrohe in de Trofeo Ses Salines, de ploegentijdrit in Mallorca. Dat zal voor Evenepoel ook als bijzonder hebben aangevoeld, maar voor het overige werd er aan zijn vorige zeges toch niet heel erg zwaar getild.

Hij is de enige echte wereldtopper die de Mallorca Challenge voor zijn rekening nam en het was voor alle deelnemers nog wat warmdraaien. De koninginnenrit in de Ronde van Valencia helemaal naar je hand zetten en bijvoorbeeld een concurrent als Almeida achter laten: dat is al iets anders. Dit is al een overwinning met meer waarde.

Evenepoel rijdt in de buurt van Calpe naar zege

Dat is nochtans nog niet het speciale aan deze zege. Evenepoel koestert ook wel dat het plan van de ploeg volledig kon uitgevoerd worden. Het meest opvallende aan deze zege is dat die behaald kon worden op trainingsweken die Evenepoel kent als zijn broekzak. Er werd immers gereden op de wegen rond Calpe, waar Evenepoel traint in de winter.

Evenepoel reageert al glimlachend op dat gegeven bij Cycling Pro Net. "Ja, het was heel leuk. Hoe moet ik het zeggen? Het voelde heel comfortabel aan. Het is een beetje als thuiskomen", erkent Evenepoel. "Vooral de aanloop naar Calpe is wat ik bijna elke dag doe. Het is heel leuk om hier te koersen. Ik wilde echt mijn best doen en proberen winnen."

Evenepoel staat er goed voor in Ronde van Valencia

Met dat laatste heeft hij voorlopig totaal geen problemen. Zijn eindzege in de Ronde van Valencia zal naar alle verwachting niet meer in het gedrang komen. Het is enkel kwestie van de slotrit aandacht en alert af te werken.

Remco Evenepoel

