Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

Jonas Vingegaard zal niet in actie komen in de UAE Tour (16 tot 22 februari). Van paniek is er echter geen sprake bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Geen strijd met Remco Evenepoel en Isaac Del Toro voor Jonas Vingegaard in de UAE Tour. De Deen van Visma-Lease a Bike kwam onlangs ten val op training nadat hij onder druk was gezet door een amateurrenner in een afdaling.

Daarna werd Vingegaard ook ziek en dus heeft Visma-Lease a Bike beslist om de Deen niet aan de start te brengen in de UAE Tour. Vooral omdat Vingegaard enkele trainingen niet heeft kunnen afwerken.

Visma-Lease a Bike vindt forfait Vingegaard geen ramp

Vingegaard toch aan de start brengen in de UAE Tour was voor Visma-Lease a Bike geen optie volgens Head of Racing Grischa Niermann. "Zeker met je kopman wil je dat absoluut niet. Dan moet je zo’n keuze gaan maken", zegt hij bij WielerFlits.

Een ramp noemt Niermann het echter ook niet, de prioriteit van de ploeg is nu vooral om Vingegaard opnieuw fit te krijgen. Al zal het wellicht nog een hele tijd duren vooraleer hij aan de start van een koers verschijnt.

Programma Jonas Vingegaard

De Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) is de eerstvolgende koers op zijn programma, met de Giro (8 tot 31 mei) en de Tour (4 tot 26 juli) is de kalender van Vingegaard echter nog altijd goed gevuld.