Zijn eigen schuld? Lampaert wijst Vingegaard terecht voor "domme move"

Een valpartij op training, nadat hij werd achtervolgd door wielertoeristen, kost Jonas Vingegaard zijn deelname aan de UAE Tour. Al vindt Yves Lampaert dat de Deen het beter had kunnen aanpakken.

Eind januari kwam Jonas Vingegaard ten val in een afdaling op training toen hij wielertoeristen wilde afschudden. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike riep daarna op om hun renners zo veel mogelijk met rust te laten.

De vraag is of dat wel kan, want renners rijden uiteindelijk nog altijd op de openbare weg. Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) vindt dan ook dat je je daar als renner moet kunnen overzetten als er iemand in je wiel zit.

Ging Vingegaard in de fout?

Zich gek laten maken zoals Vingegaard en iemand er willen afrijden in een afdaling zou Lampaert dan ook nooit doen. "Als ik eerlijk ben, vond ik het een beetje een domme move van Vingegaard", zegt Lampaert bij Het Nieuwsblad.

Volgens Lampaert is het altijd mogelijk om vriendelijk vragen aan iemand om wat afstand te nemen, als ze dat niet willen iets het ook altijd mogelijk om zelf eens te stoppen. Al begrijpt Lampaert ook dat het wel vervelend is.

Vooral dan tijdens intervallen, al gebeurt dat weinig. "De weg is voor iedereen en ik begrijp dat het leuk is voor de mensen om een keer een prof in het echt bezig te zien", besluit Lampaert dan ook.